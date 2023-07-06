Artvin'de yol verme kavgası: Silahla vurulan kişi öldü

AA
Yol verme kavgasında, yine kan aktı…
Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyü yolunda, dün akşam araçlarıyla karşı karşıya gelen Faruk Gül (23) ile emekli polis memuru Z.Y. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Babasının silahıyla vurdu
Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Kavgayı ayırmaya çalışan Z.Y.'nin 16 yaşındaki oğlu E.Y., başarılı olamayınca araçta bulunan babasına ait silahı alarak Gül'e ateş etti.
Genç öldü, katil tutuklandı
Ağır yaralanan Gül, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı E.Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.