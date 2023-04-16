Artvin’deki amatör maçta kavga çıktı, polis tarafları havaya ateş ederek ayırdı Amatör maçta taraflar arsında çıkan kavga, saha dışına taştı. Birbirlerine giren tarafları, polis havaya ateş açarak ayırdı. Tansiyonun yükseldiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Sahadaki bir rekabet daha, istenmeyen görüntülere sahne oldu…

Artvin’in Borçka ilçesindeki Borçka Şehir Stadı’nda, Bölgesel Amatör Lig’e yükselme mücadelesi veren Borçkaspor ile Arhavi Gençlikspor karşı karşıya geldi.

Gergin başlayan müsabaka, Arhavi Gençlikspor’un 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

Taraftarların kavgası, saha dışına taştı

Müsabakanın ardından iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Kavga, saha dışına taştı.

Birbirine giren taraftarları ayırmak da, polise düştü.

Ancak, iki tarafın da durmaya niyeti yoktu.

Polis, uyarı ateşi açtı

Güçlük çeken polis, çareyi havaya ateş açmakta buldu.

Silah sesinin duyulması üzerine taraftarlar ayrılarak kendi yollarına gitti.

Bu anlara şahitlik eden bir kişi ise cep telefonunu açtı, kayda girdi.

Kavga ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.