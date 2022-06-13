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    Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük denetimi: 62 bin 310 adet elektronik sigara ele geçirildi

    Gümrük muhafaza ekiplerinin Sarp Sınır Kapısı'nda yaptığı aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 62 bin 310 adet elektronik sigaraya el konuldu.
    • 13.06.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 12:46
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    Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük denetimi: 62 bin 310 adet elektronik sigara ele geçirildi

    Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda denetim yapıldı.

    Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen K.V.’nin kullandığı tırda arama yaptı.

    Çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi

    Sarp Gümrük Kapısı'daki aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 16 milyon olan 62 bin 310 adet elektronik sigara ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre; Sürücü K.V’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

    Artvin deki Sarp Sınır Kapısı nda gümrük denetimi: 62 bin 310 adet elektronik sigara ele geçirildi #1

    Artvin deki Sarp Sınır Kapısı nda gümrük denetimi: 62 bin 310 adet elektronik sigara ele geçirildi #2


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