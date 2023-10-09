Artvin'deki şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu Kenti etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Borçka ilçesinde heyelan ve seller meydana geldi.

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İHA

Türkiye, yavaş yavaş kış sezonuna geçiş yapıyor.

Yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışlar etkili oldu.

Artvin’de öğle saatlerinde etkisini gösteren yağışlar nedeniyle dereler ve ırmaklar taştı. Şiddetli yağışlar tarım arazilerine ve evlere zarar verdi.

2 ev boşaltıldı

AFAD tarafından yapılan incelemeler sonucunda tedbir amaçlı 2 ev boşaltıldı. Yağışlar nedeniyle Borçka ilçesine bağlı Güreşen Köyünde meydana gelen toprak kaymaları ile köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Güreşen Köyü bölgesinde yaşanan yağışlar nedeni ile kapanan yollar için AFAD, Özel İdare ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Hasar tespit çalışmaları başladı

Borçka-Güreşen arasındaki 7 köye ulaşım sağlayan grup köy yolu meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesindeki ekipler heyelan meydana gelen bölgelerde durum ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)