Artvin'in Çıralı köyünde yangın

Tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çevreye sıçraması üzerine 3 ev ve 1 ahır ile samanlık tamamen yandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çıralı köyünde bulunan tek katlı bir evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki evlere de sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrası kontrol altına alınan yangın, günün ilk ışıklarıyla söndürüldü.

Artvin Çıralı köyünde yangın

3 EV, 1 AHIR VE SAMANLIK KÜL OLDU

Yangında Sündüs Kalyoncu, Mevlüt Kalyoncu ve Resul Günay’a ait ev ile Dahir Kalyoncu’ya ait ahır ve samanlık yanarak kullanılmaz hale geldi.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI YOK

Çıkan yangında iki evin boş olması, Sündüs Kalyoncu ve ailesinin de yangını erkenden fark edip evi terk etmesi sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış sebebine dair araştırmaların sürdüğü öğrenildi.