Asiye'nin katili ifade verdi: Çok kıskanıyordum

Saplantılı bir şekilde aşık olduğu 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı silahla öldüren Ümit Karakoyun'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Esenler'de yaşayan 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay, kendisini takip eden saplantılı aşık Ümit Karakoyun tarafından 'aldatıldığı' gerekçesiyle sokak ortasında katledildi.

Cani katil, cinayet sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İlk ifadesi: Onu çok kıskanıyordum

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğün'de sorgulanan Karakoyun, olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım." dediği belirtildi. Şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Acılı ailenin en zor anları

Öte yandan Asiye Nur Atalay'ın cenazesi ilk olarak Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi, helallik alındı. Yakınları ayakta durmakta zorlandı. Helallik alındıktan sonra Asiye Nur Atalay'ın telli duvaklı tabutu, Cabir Bin Abdullah Camii avlusuna götürüldü.

"Asiyem'in yaşadığını başkası yaşamasın"

Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, gözyaşları içinde şunları söyledi:

"Onu Allah'a havale ediyorum. Kızım benim melek oldu. Asiye'min yaşadığını kimse yaşamasın. Yakalanması sadece biraz içimi rahatlattı. Ama benim kızım gitti ne fayda. Hiçbir şey fayda etmiyor. Kızımla en son dün konuştuk. Bana tost yapmıştı, beraber yedik. Sonra bayramlaşmaya gitti. Arkadaşıyla yemeğe gitti geri geleceğini söyledi. Kızımı almaya gittim, başka arkadaşına gitmişler.

Esenler’de öldürülen Asiye’nin annesi konuştu VİDEO





"5 senedir kızıma takıntısı vardı"

Ben eve gelene kadar olay olmuş. 5 senedir kızıma takıntısı vardı. Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. 2 sene yattı sonra psikolojisi bozuk diye dışarı çıktı.

"Kızım başkasıyla evlenecek diye yaptı"

Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı. Evleneceği çocukla konuşuyordu, beni tanıştırdı. Kızım başkasıyla evlenecekti. Onu Allah'a havale ediyorum.





"Yüzüne tükürmek istiyorum"

Bir kere önüme çıkarsınlar sadece yüzüne tükürmek istiyorum. Kızım Topkapı Matbaacılar Sitesi'nde çalışıyordu. Grafikerlik yapıyordu. Arkadaşındayken beni aramıştı ama telefon çok az çekiyordu, ne dediğini duyamadım. Suçu olmasına rağmen dışarıda, kızımın doğum gününde dışarı çıktı."

"Bunları yaşatmayın"

DHA'nın haberine göre aile yakını Neriman Ekşioğlu da "Artık herkes eşini, 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor. Bunları alın içeride tıkın yaşatmayın. İşkence yapın, hepimizin evladı var. Yeter." şeklinde konuştu. Atalay'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sultangazi Habibler Yeşil Yayla Mezarlığı'na götürüldü.