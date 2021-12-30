Tedavisi henüz devam eden Asiye'yenin saldırıda kaybolan saçları için balon tekniği uygulanarak doku genişletmesi yapılacağı açıklandı.

Gaziantep'te 2 pitbull tarafından ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi devam ediyor.

Minik kızın sağlık durumuna ilişkin Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, açıklamalarda bulundu.

Asiye'yi 10 kişilik ekibin ameliyat ettiğini aktaran Özkan, ciddi yaralanmaların olduğunu ve ilk ameliyatın hayati risk teşkil ettiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Antalya'ya geldiğinde Asiye'nin kendinde olmadığını dile getiren Özkan "Şu anda genel durumu iyi. Serviste takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizimle sürekli irtibatta." dedi.

Asiye'nin saçlarına kavuşması için balon tekniği uygulanacak ViDEO

"DOKULAR UYUM SAĞLADI"

Özkan, Asiye'ye ileri düzeyde tedaviler uyguladıklarını belirterek "İlerleyen süreçte başka ameliyatlara ihtiyacı olabilir. Saçlı derisini onarmak için de başka ameliyatlar planlandı. Kafasında bazı organları açıktaydı, onları kapatmaktı ilk amacımız. Bu açıdan kafatası ve beyinle iştiraklı bazı yerler vardı. Sırtından alınan dokular mikro cerrahi olarak kafa bölgesine nakledildi. Yapılan dokular uyum sağladı, sağlıklı görünüyor." ifadelerini kullandı.

"ZENGİNDEN AL FAKİRE VER"

Doku naklinin organ naklinden çok farklı bir yöntem olduğuna değinen Prof. Dr. Özlenen Özkan, tedavinin uzun bir süreç olacağını vurguladı. Küçük Asiye'nin saldırının izlerini vücudunda, saçlı derisinde, yüzünde taşıyacağını belirten Özkan "Bunu en aza indirgemek için elimizden geleni yapıyoruz. Eğer yüz felci yoksa saçlı derisine yönelik operasyonlara başlanacak. Kız çocuğu olduğu için saç daha ön planda. Bu anlamda saçı için bir şeyler yapılıyor. Bir yılın sonunda daha farklı bir Asiye ile karşılaşacağız. Yine de çok dikkatli bakıldığında maalesef o saldırının izlerini görmek mümkün olacak. Saç nakli için balon tekniğini uygulayacağız. O balon tekniğiyle orijinal olan saçlarını genişleterek o bölgeyi olmayan bölgeye kaydıracağız. Plastik cerrahide buna 'zenginden al fakire ver' felsefesi deniyor. Bunu uygulayacağız." şeklinde konuştu. Özkan, plastik cerrahi ameliyatların uzun süreçli, birkaç seans gerektiren ameliyatlar olduğunu, hepsinin risk taşıdığını sözlerine ekledi.



