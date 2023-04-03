Asker konvoylarının sonu gelmiyor! Bursa'da trafiği durma noktasına getirdiler Asker eğlencesi için toplanan grup, konvoy yaparken trafiğin en yoğun olduğu noktada araçlarından inerek oyunlar oynadı. O anlar kameralara yansıdı.

İHA

Asker ve düğün konvoyları, sürücüleri çileden çıkarmaya devam ediyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde asker konvoyları yasaklanmasına rağmen devam ediyor.

Bu kez görüntülerin adresi Bursa.

İşlek caddede araçlarından inip oynadılar

Osmangazi ilçesinde asker eğlencesi için bir araya gelen grup daha sonra konvoy düzenledi.

Büyük bir araç kalabalığının olduğu konvoyda, trafiğin en yoğun olduğu bölgede gençler araçlarından inerek şarkı eşliğinde oyun oynadı.

Kornoya basarak tepki gösterdiler

Trafiği adeta kesen şahıslar, diğer sürücülere aldırış etmeden eğlenmeye devam etti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, sürücülerin konvoya korno basarak tepki göstermesi de kameralara yansıdı.