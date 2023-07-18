Askeri uçaklardan 16 tonluk yangın söndürme bombası atılıyor

İHA
Çanakkale'de devam eden yangın söndürme çalışmalarında 3 adet AS-532 ve 2 adet S-70 tipi helikopter görev yapıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler, ASFAT tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye devam ediyor.
Kargo uçakları da seferber edildi
Yangın söndürme çalışmalarında helikopterlere yardımcı olmak için Türk Hava Kuvvetleri’nin kargo uçakları da seferber edildi.
16 ton ağırlığındaki uçakla da müdahale ediliyor
Uçaklardan 16 ton ağırlığında içinde yangın söndürme kimyasalları ve su bulunan yangın söndürme bombaları atılarak, çalışmalara destek sağlanıyor.