Askeri uçaklardan 16 tonluk yangın söndürme bombası atılıyor Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçakları havadan 16 tonluk yangın söndürme bombası atarak, yangın söndürme çalışmalarına destek sağladı.

İHA

Çanakkale'de devam eden yangın söndürme çalışmalarında 3 adet AS-532 ve 2 adet S-70 tipi helikopter görev yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler, ASFAT tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye devam ediyor.

Kargo uçakları da seferber edildi

Yangın söndürme çalışmalarında helikopterlere yardımcı olmak için Türk Hava Kuvvetleri’nin kargo uçakları da seferber edildi.

16 ton ağırlığındaki uçakla da müdahale ediliyor

Uçaklardan 16 ton ağırlığında içinde yangın söndürme kimyasalları ve su bulunan yangın söndürme bombaları atılarak, çalışmalara destek sağlanıyor.