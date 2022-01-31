Askeri üniformayla dolandırıcılık yapan Atadedeler çetesine operasyon

Askeri üniforma giyen ve bazı kamu kurumlarına ait kimlik taşıyan ‘Pınar Taşçı’ kod adlı S.F.'nin elebaşı olduğu iddia edilen ‘Atadedeler’ isimli suç oluşumu çökertildi.

Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda, kendini istihbaratçı olarak tanıttığı iddia edilen S.F.'nin de aralarında olduğu 370 kişiden oluşan bir yapılanma belirlendi.

Şebekenin “yurt içinde ve yurt dışında iş bulma, yurt dışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme” gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

KOD İSMİ: PINAR TAŞÇI

Aralarında yargı mensubu, iş insanı, bürokrat, siyasetçi, özel sektör yöneticilerinin de bulunduğu oluşumun elebaşının ise, ‘Pınar Taşçı' kod isimli S.F. olduğu öne sürüldü.

Yapılan tespitlerin ardından Ankara merkezli olarak operasyonlar düzenlendi.

FAALİYET ALANI İZMİR

Operasyonlarda “Atadedeler” isimli suç yapılanması ortaya çıkarıldı. Elazığ'da kurulan, faaliyet alanı ise İzmir olan örgüte yönelik operasyon yapıldı.

FETÖ’DEN İHRAÇ ÜSTEĞMEN YAKALANDI

S.F. ile FETÖ'den ihraç eski üsteğmen A.E., Samsun'da birlikte yaşadıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan S.F. ve A.E. tutuklandı.