Asrın felaketinden bu yana oğlundan haber alamıyor: Ümidimizi kesemiyoruz Kahramanmaraş merkezli depremlerde oğlunu kaybeden acılı anne oğlunu hastaneye götürenlere seslenerek, "Hatırlıyorsanız bize ulaşın" dedi.

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İHA

6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ilde etkili olan depremlerde birçok ailenin yüreğine ateş düştü.

En çok hasar alan illerden biri de Hatay oldu.

Yaklaşık 25 bine yakın insanın hayatını kaybettiği kentte, şehir yerle bir olmuştu.

11 aydır oğlundan haber alamıyor

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Sema Güleç’in oğlu mimarlık bölümü okuyan 25 yaşındaki evladı Mustafa Batuhan’dan 11 aydır haber alamıyor.

Depreme Antakya ilçesi Numune Mahallesi Güleryüz Apartmanı'nda yakalanan Mustafa Batuhan adeta kayıplara karıştı. Annesi Güleç ise aylardır oğlundan gelecek haberi bekliyor.

“Canlı veya cansız bir şekilde oğlumu bulmam lazım”

Depremin acısını hala hisseden acılı anne ise umutlu bekleyişini şöyle anlattı:

“Eğer vefat ettiyse de cenazesini istiyorum. Her kapı ve telefon çaldığında o geldi zannediyorum. Kalbim atıyor acaba o mu geldi yoksa bir haber mi geldi diye ümidimizi kesemiyoruz. Canlı veya cansız bir şekilde oğlumu bulmam lazım.”

"Hatırlıyorsanız bize ulaşın"

Evladını hastaneye götüren vatandaşlara seslenen anne Güleç, “Denildiğine göre battaniyeye konulmuş, 'ne kadar yakışıklı bir çocuk dedim içimden' diyor kadın. Ambulans doluyum diye almamış ve onun üzerine arkadan gelen beyaz bir arabayı durdurup ona koymuşlar. Ben o arabaya seslenmek istiyorum. Numune Mahallesi, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, Güleryüz Apartmanı'nın önünden aldığınız hatırlıyorsanız bize ulaşın.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)