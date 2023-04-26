Asrın felaketinin üzerinden 80 gün geçti: Hatay böyle fotoğraflandı Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın büyük yaşandığı illerin başında gelen Hatay, depremden 80 gün sonra fotoğraflandı.

İHA

Türkiye, 6 Şubat sabahına merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremlerle uyandı.

Sarsıntılar sonrası yıkılan binalar binlerce canımıza mezar oldu.

80 gün geçti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da da yaralar sarılıyor.

Depremin üzerinden 80 gün geçti.

Şehirde bulunan enkazlar kaldırılırken, ağır hasarlı binaların yıkımı ise sürüyor.

Depremin acı yüzü...

Hayat normale dönmeye başlanırken, şehrin farklı yerlerindeki son durum fotoğraflandı.

Yıkılan tarihi mekanlardan, ağır hasarlı binalara depremin acı yüzü bir kez daha fotoğraflarda yüzünü gösterdi.