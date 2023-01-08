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    Ataşehir'de 14 yaşındaki sürücü, fren yerine gaza basınca otomobil karşı sokağa uçtu

    İstanbul Ataşehir'de 14 yaşındaki Mehmet Alp Ç.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu virajda bariyerleri aşarak karşı sokağa uçarken, kazada 2 kişi yaralandı.
    • 08.01.2023 - 07:43
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    Ataşehir'de 14 yaşındaki sürücü, fren yerine gaza basınca otomobil karşı sokağa uçtu

    Saat 03.00 sıralarında Yeni Sahra Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda 14 yaşındaki Mehmet Alp Ç.'nin kullandığı 34 AED 271 plakalı otomobil, D-100 Karayolu'ndan Yavuzlar Caddesi'ne dönerken viraja hızlı girdi.

    Panik yapan çocuk, gaza basınca araç boşluğa düştü

    Bir anda panik yapan çocuk sürücü, bu sırada fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak yaklaşık 20 metre uçup karşı sokaktaki boşluğa düştü. Otomobilde bulunan 1 kişi yardıma gelen vatandaşlar tarafından kurtarılırken, çocuk sürücü otomobil içinde sıkıştı.

    Ataşehir de 14 yaşındaki sürücü, fren yerine gaza basınca otomobil karşı sokağa uçtu #1

    Sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

    DHA'nın aktardığına göre; haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Ataşehir de 14 yaşındaki sürücü, fren yerine gaza basınca otomobil karşı sokağa uçtu #2

    "Kullanan çocuktu, yanında büyük biri vardı"

    Kazayı görüp yardıma koşan Mehmet Ali Çelik, "Kazanın sesini duydum, dumanın çıktığını gördüm, koşarak geldim. Geldiğimde bir arkadaşımız buradaydı. Kullanan kişi çocuk gördüğüm kadarıyla. Yanındaki büyük birisiydi. Kapıyı açmaya çalıştık, içeriden kilitlenmişti. Kapıyı açtık, o sırada da itfaiye ekipleri geldi" dedi.

    Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

     

     

    Ataşehir de 14 yaşındaki sürücü, fren yerine gaza basınca otomobil karşı sokağa uçtu #3

    Ataşehir de 14 yaşındaki sürücü, fren yerine gaza basınca otomobil karşı sokağa uçtu #4

    Ataşehir de 14 yaşındaki sürücü, fren yerine gaza basınca otomobil karşı sokağa uçtu #5

    Ataşehir de 14 yaşındaki sürücü, fren yerine gaza basınca otomobil karşı sokağa uçtu #6

    Ataşehir de 14 yaşındaki sürücü, fren yerine gaza basınca otomobil karşı sokağa uçtu #7


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