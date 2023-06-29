Ataşehir'de 16 koyun, bayram öncesi çalındı

İHA

Kurban Bayramı, bir üreticinin felaketi oldu…

İstanbul Ataşehir’de hayvancılıkla uğraşan Ayşe Kaba'ya ait ahıra giren hırsızlar, toplam değeri 150 bin lira olan 12 adet koyun, 3 kuzu ve 1 koçu kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı.

Gece saatlerinde yaşanan hırsızlık sonrası Kaba, polise giderek şikayetçi oldu.

Talihsiz kadının başına gelenleri anlatan hayvan pazarı esnafı Cafer Erbaş, şunları söyledi:

Bu hayvanlara bir sürü emek veriliyor, çalacak başka bir şey bulamadılar mı? Gerçekten yazık. Bugün baktığımızda 16 koyunun ortalama toplam değeri 150 bin civarında. 2 sene önceki bayramda da yine danalar çalınmıştı. Yapılan emek hırsızlığı.