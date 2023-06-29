İHA

Kurban Bayramı, bir üreticinin felaketi oldu…

İstanbul Ataşehir’de hayvancılıkla uğraşan Ayşe Kaba'ya ait ahıra giren hırsızlar, toplam değeri 150 bin lira olan 12 adet koyun, 3 kuzu ve 1 koçu kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı.

Şikayetçi oldu

Gece saatlerinde yaşanan sonrası Kaba, polise giderek şikayetçi oldu.

Talihsiz kadının başına gelenleri anlatan hayvan pazarı esnafı Cafer Erbaş, şunları söyledi:

Ataşehir'de 16 koyun, bayram öncesi çalındı

"Çalacak başka bir şey bulamadılar mı?"

Bu hayvanlara bir sürü emek veriliyor, çalacak başka bir şey bulamadılar mı? Gerçekten yazık. Bugün baktığımızda 16 koyunun ortalama toplam değeri 150 bin civarında. 2 sene önceki bayramda da yine danalar çalınmıştı. Yapılan emek hırsızlığı.