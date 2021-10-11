Yeni Çamlıca Mahallesi Erhan Sokak üzerinde bulunan apartmanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bina, kullanılamaz hale geldi.

İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Yeni Çamlıca Mahallesi Erhan Sokak’ta bulunan 4 kişilik bir ailenin yaşadığı 3 katlı apartmanda, saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü, dumanlar mahalleyi kapladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de, 3 katlı bina alev alev yandı VİDEO



İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.