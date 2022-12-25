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    Ataşehir'de 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücüye dayak

    Hafif ticari araç, önce park halindeki araçlara daha sonra bir kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralanırken, kazazedelerin yakınları küfreden alkollü sürücüyü darbetti.
    • 25.12.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 13:49
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    Ataşehir'de 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücüye dayak

    İstanbul’un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi'nde 34 FY 6730 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Kemal Kepenek, önce park halindeki 2 otomobile ardından da Menderes Soncul yönetimindeki 34 UM 6404 plakalı kamyonete çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

    Çevredekiler yaralıları çıkardı

    Önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Çevredeki vatandaşlar kamyonetteki yaralıları dışarı çıkardı.

    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Ataşehir'de 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücüye dayak ViDEO

    Ataşehir de 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücüye dayak #1

    Kazazedelerin yakınlarına küfür yağdırdı

    Kazaya neden olan ve alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü, çevredekilere ve kazazedelerin yakınlarına küfür ve hakaret etti.

    Bu nedenle yaşanan gerginlik sırasında, yaralıların yakınları alkollü sürücüye saldırarak, darbetmeye çalıştı.

    Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti.

    Ataşehir de 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücüye dayak #2

    “Yukarıdan arabalara vurarak geldi”

    Polis, kazaya nede olan sürücüyü polis merkezine götürdü.

    DHA’ya konuşan kamyonetin sürücüsü Menderes Soncul, “Ben caddede seyir halinde ilerlerken, yukarıdan hızla gelip bana çarptı, kaçamadım. Kamyonet devrildi. Araç içinde eşim ve kızım vardı. Bizi aracın içinden çıkardılar. Yukarıdan arabalara vurarak geldi, alkollüymüş.” diye konuştu.

    Görgü tanığı Enes Çamlıca ise “Yukarıda park halindeki araca çarptıktan sonra, kontrolünü kaybedip kamyonete çarparak deviriyor. İçindeki 3 kişi çıkardık.” dedi.

    Ataşehir de 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücüye dayak #3

    1.88 promil alkollü çıktı

    Sürücü Kemal Kepenek'in yapılan alkol muayenesinde 1.88 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

    Ataşehir de 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücüye dayak #4

    Ataşehir de 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücüye dayak #5

    Ataşehir de 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücüye dayak #6


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