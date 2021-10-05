Ataşehir'de altyapı çalışmaları sırasında su borusu patladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan çalışma sırasında, borunun patlamasıyla çıkan su 1,5 saat boyunca metrelerce yükseğe fışkırdı.

İstanbul Ataşehir'de İSKİ'nin uzun zamandır çalışma yaptığı bölgede, su borusu patladı.

İçme suyunun taşındığı borudan fışkıran tazyikli su, 6 katlı binanın yarısına kadar ulaştı.

SU 1,5 SAAT BOYUNCA FIŞKIRDI

Metrelerce yükseğe fışkırdığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İş makinesi ile gelen ekipler, patlayan suya üstten kepçe ile müdahale etti.

1,5 saat boyunca fışkıran suyun etkisinin azalmasıyla, yetkililer vanayı kapatarak tadilat çalışmasına kaldıkları yerden devam etti.

"MÜDAHALE YETERSİZ KALDI"

Suyun fışkırdığı caddede esnaf olan Burhan Arda, “İSKİ’nin arabası geldi buraya. Kazı yapıyorlardı. Kazı yaparken aşağı doğru inerken birden böyle bir şeyler oldu orada. Sonra sıçramaya başladı o şekilde ve ikinci bir şekilde gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde su aktı. Ondan sonra müdahale ettiler ama müdahale yetersiz kaldı. Su aşağı yukarı bir buçuk saatten beri akıyor” dedi.



