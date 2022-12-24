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    Ataşehir'de ambulans otomobille çarpıştı

    Hasta almaya giden ambulans emniyet şeridinden ana yola girmeye çalıştığı sırada otomobille çarpışarak devrildi.
    • 24.12.2022 - 15:56
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    Ataşehir'de ambulans otomobille çarpıştı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, saat 13.30 sıralarında hasta almaya giden özel ambulans emniyet şeridinden ana yola girmeye çalıştığı sırada aynı istikametten gelen otomobille çarpıştı.

    Devrilen ambulansta bulunan Yılmaz Eren ve Hasan Cebil kazayı yara almadan atlattı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekiplere müdahale edildi

    Sağlık ekipleri, kaza yara almadan atlatan meslektaşlarına tedbir amaçlı müdahale etti.

    Araçlar kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre, itfaiye ve trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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