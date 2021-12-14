Ataşehir'de aracından uyuşturucu madde çıkan şüphelinin ilginç savunması

Ataşehir’de emniyet ekiplerinin denetimi sırasında arama yapılan araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracında uyuşturucu madde çıkan şahıs ’'suçum ne avukatımı arayacağım'' dedi.

Ataşehir’de saat 03:15 sıralarda Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde devriye ekiplerinin denetimi sırasında dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü K.K çevirmeden kaçtı.

KOVALAMACA SONRASI YAKALANDI

Kaçan otomobil ile polis ekiplerinin kovalamacası sonrası önü kesilerek durduruldu. Otomobil içerisinde bulunan K.K ve R.Ş. polis ekiplerince araç içerisinden çıkarılarak kelepçe takıldı.

ARAMADA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Araç içerisinde yapılan detaylı arama sonucunda gözlük kılıfı içerisine zulalanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

''AVUKATIMI ARAYACAĞIM SUÇUM NE''

Aracında uyuşturucu madde ele geçirilen R.Ş. polis ekiplerine "suçum ne avukatımı arayacağım" diye sitem etti. Yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahısların yapılan sorgulamada birden fazla suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.