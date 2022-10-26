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    Ataşehir'de arkadaşlarıyla yürürken silahlı saldırıda öldürüldü

    Arkadaşlarıyla caddede yürürken Azerbaycan uyruklu kişi, bir otobildeki kişilerin silahlı saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.
    • 26.10.2022 - 19:00
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    Ataşehir'de arkadaşlarıyla yürürken silahlı saldırıda öldürüldü

    İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Yenisahra Mahallesi'ndeki Ercüment Batanay Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında yürüyen 4 kişilik arkadaş grubuna, bir otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

    Saldırıda adı öğrenilemeyen Azerbaycan uyruklu bir kişi, vücuduna çok sayıda kurşun isabet etmesiyle yere yığıldı.

    Yaralı yaşamını yitirdi

    Saldırganlar geldikleri otomobille kaçtı. Arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Çok sayıda boş kovan bulundu

    Bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bölgede uzun süre inceleme yaptı.

    Bulunan çok sayıda boş kovan incelenmek üzere emniyete götürüldü.

    Ataşehir de arkadaşlarıyla yürürken silahlı saldırıda öldürüldü #1

    "6 tane kurşun sıkıldı"

    Olay ile ilgili konuşan Himmet Kaya, "Azerbaycan uyruklu olduğunu öğrendiğimiz bir vatandaşa kimliği belirsiz kişiler tarafından 6 tane kurşun sıkıldı. Yaralı halde hastaneye götürüldüğü söylendi. Yaşayıp yaşamadığına dair net bilgim yok." dedi.

    DHA'nın haberine göre; polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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