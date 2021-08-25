Ataşehir’de borç kavgası cinayetle bitti

Borç nedeni ile çıkan kavgada 51 yaşındaki vatandaş tabanca ile vurularak öldürüldü. Saldırgan, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Ataşehir’de Küçükbakkalköy Mahallesi'ne bağlı Tevfik Fikret Caddesi üzerinde bulunan kahvehanede, alacak verecek nedeni ile kavga çıktı.

Kahvehane çalışanı 51 yaşındaki Hasan Toka ile borç aldığı M.B.K. arasında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine, M.B.K. yanında getirdiği silahla tartıştığı Toka’ya ateş açtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Hasan Toka, vücuduna isabet eden kurşunların etkisiyle yere yığılırken, saldırgan M.B.K ise hızla olay yerinden kaçtı.





KURTARILAMADI

Polis ekipleri kısa süren kovalamaca sonrası M.B.K.’yı kıskıvrak yakalarken, sağlık ekipleri ise Hasan Toka’yı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.



Toka, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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"KÜFÜR ETTİ"

Saldırgan M.B.K emniyetteki ifadesinde Toka’nın kendisinden 2 bin 500 lira borç aldığını, borcunu ödemediğini ve kendisine küfür ettiğini iddia etti.

"10 GÜN ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTI"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Ufuk Güneş, “ Hayatını kaybeden şahıs 10 gün önce çalışmaya başlamıştı. Bir ara kahvehaneye bir genç geldi. Kahvehane çalışanına bir anda ateş açtı. 3 el ateş etmiş. Saldırgan şahıs daha sonra dışarı çıkarak 'bana kimse küfredemez' diye bağırmaya başladı.

Biz durumu polise bildirdik. Şüpheli önce kaçtı sonra kısa sürede yakalandı” diye konuştu.





CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan M.B.K çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



