Ataşehir’de, cep telefonu hırsızlığı kamerada

3 erkek ve 1 kadından oluşan hırsızlar, girdikleri dükkandan toplam değeri 15 bin lirayı bulan 4 telefon çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Esatpaşa Mahallesi’nde, 3 erkek ve 1 kadından oluşan grup, müşteri kılığında telefon tamiri ve satışı yapan bir iş yerine geldi.

Erkekler iş yeri sahibini oyalarken, arka tarafta bulunan hamile kadın toplam değerleri 15 bin lita olan tezgahtaki 4 telefonu alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

AYNI GÜN İÇİNDE 5 DÜKKANA GİRDİLER

İş yeri sahibi, kadının kaçmasından kısa bir süre sonra hırsızlık olayını fark etti.

Aynı kişilerin, o gün içerisinde 5 dükkandan aynı yöntemle telefon çaldığı ileri sürüldü.

“TEZGAHIN YANINDAN GEÇERKEN TELEFONLARIN OLMADIĞINI GÖRDÜM”

İş yeri sahibi Abdullah Çoban, yaşadığı olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Akşam saat 19.00 civarıydı ben kasa bankosunun önünde oturuyordum iki kişi dükkana girdi birisi telefonunun bozuk olduğunu, oyun oynarken telefonun ısındığına söyledi. Daha sonra siyah beyaz tişörtlü birisi içeriye geldi ve askere gideceğini ve telefonu yaptırıp bu akşam alması gerektiğini söyledi ben de o arada toptancılarla irtibata geçtim.

O arada arkadaki bayan geliyor o esnada da 3 kişi önümü kapatıyorlar ve kadın da telefonları alıp gidiyor. Onlar gittikten sonra ben tezgahın yanından geçerken telefonların olmadığını gördüm. Daha sonra güvenlik kamerasını izleyince olayı fark ettim daha sonda olayı polise bildirdim.”