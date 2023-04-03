Ataşehir'de cerrahi maskeli hırsız, kafedeki sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı Öğle saatlerinde müşteri gibi girdiği kafede sipariş verdikten sonra ihtiyaç sahipleri için toplanan ve içerisinde bin liradan fazla para bulunan sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yansıdı.

DHA

Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor...

Bu kez olayın adresi İstanbul. Ataşehir ilçesindeki bir kafeye öğle saatlerinde hırsız dadandı.

Cerrahi maskeli bir şüpheli kafe ve pastane olarak çalışan iş yerine müşteri gibi girdi.

Şüpheli, önce iş yeri sahibine kuru pasta siparişi verdi ardından etrafı gözetlemeye başladı.

Bin liradan fazla para olan sadaka kutusunu çaldı

İçeride kimsenin olmamasını fırsat bilen şahıs, ihtiyaç sahipleri için toplanan ve içerisinde bin liradan fazla para olan sadaka kutusunu yanında getirdiği poşetin içine attı.

Bunun üzerine telefonla konuşuyormuş gibi yapan şüpheli iş yerinden hızla çıkarak kayıplara karıştı.

İnceleme başlatıldı

Kısa bir süre sonra iş yeri sahibi Ayhan Arslan kasa önünde duran sadaka kutusunun çalındığını fark etti.

Ayhan'ın durumu polis ekiplerine bildirmesiyle ekipler inceleme başlattı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Gelecek diye bekledim ama gelmedi"

Şüphelinin içeriye müşteri gibi girdiğini söyleyen Ayhan Arslan, şu ifadeleri kullandı: