Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor...
Bu kez olayın adresi İstanbul. Ataşehir ilçesindeki bir kafeye öğle saatlerinde hırsız dadandı.
Cerrahi maskeli bir şüpheli kafe ve pastane olarak çalışan iş yerine müşteri gibi girdi.
Şüpheli, önce iş yeri sahibine kuru pasta siparişi verdi ardından etrafı gözetlemeye başladı.
Bin liradan fazla para olan sadaka kutusunu çaldı
İçeride kimsenin olmamasını fırsat bilen şahıs, ihtiyaç sahipleri için toplanan ve içerisinde bin liradan fazla para olan sadaka kutusunu yanında getirdiği poşetin içine attı.
Bunun üzerine telefonla konuşuyormuş gibi yapan şüpheli iş yerinden hızla çıkarak kayıplara karıştı.
İnceleme başlatıldı
Kısa bir süre sonra iş yeri sahibi Ayhan Arslan kasa önünde duran sadaka kutusunun çalındığını fark etti.
Ayhan'ın durumu polis ekiplerine bildirmesiyle ekipler inceleme başlattı.
Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
"Gelecek diye bekledim ama gelmedi"
Şüphelinin içeriye müşteri gibi girdiğini söyleyen Ayhan Arslan, şu ifadeleri kullandı:
Kuru pastanın fiyatını sorduktan sonra ben siparişi hazırlarken, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek sadaka kutusunu poşetin içine atıyor. Bir süre telefonla konuşuyor gibi yapıp dışarı çıkıyor. Ben de siparişi hazırladım gelecek diye bekliyorum ama gelmedi bir daha. Kutuda bin liradan fazla para olabilir. Mübarek Ramazan ayındayız, hiç hoş bir şey değil. Kim bilir hangi hayır kurumuna ya da ihtiyacı olana gidecekti.