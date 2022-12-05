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    Ataşehir'de ceza kesilen servis şoförü hakaretler yağdırdı

    İstanbul genelinde okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ceza uygulanan bir servis şoförü, çekim yapan basın mensuplarına hakaret etti. Şoföre, 427 lira ceza kesildi.
    • 05.12.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:40
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    Ataşehir'de ceza kesilen servis şoförü hakaretler yağdırdı

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, kentin çeşitli noktalarında okul servislerine yönelik denetimler yaptı.

    Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı’ndaki denetimler sırasında okul servisleri tek tek durduruldu.

    Hostesi olmayan sürücüye ceza

    Gerekli belgeleri bulunmayan servis şoförlerine ve 'dur' lambası yanmayan servis sürücülerine, Karayolları Trafik Kanunu'nun 75'inci maddesi uyarınca 427 lira cezai işlem uygulandı.

    Denetime takılan Ali Altan Akın isimli servis şoförü, çekim yapan basın mensuplarına hakaret etti.

    Sivil trafik polisleri, servis şoförü Ali Altan Akın'ın aracında hostes olmaması nedeniyle 427 lira trafik cezası kesti.

    Cezayı görünce hakaretlerini sürdürdü

    Cezayı görünce daha da sinirlenen şoför, hakaret etmeye devam etti.

    Bu anlar kameraya yansıdı.

    Ataşehir'de ceza kesilen servis şoförü hakaretler yağdırdı VİDEO

    Ataşehir de ceza kesilen servis şoförü hakaretler yağdırdı #1

    Ataşehir de ceza kesilen servis şoförü hakaretler yağdırdı #2

    Ataşehir de ceza kesilen servis şoförü hakaretler yağdırdı #3

    Ataşehir de ceza kesilen servis şoförü hakaretler yağdırdı #4


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