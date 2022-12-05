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Ataşehir'de ceza kesilen servis şoförü hakaretler yağdırdı

Ataşehir'de ceza kesilen servis şoförü hakaretler yağdırdı

İstanbul genelinde okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ceza uygulanan bir servis şoförü, çekim yapan basın mensuplarına hakaret etti. Şoföre, 427 lira ceza kesildi.