Çürümüş bir ağaç, yol kenarında park halinde bulunan aracın üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri, motorlu testere ile ağacı keserek aracın üzerinden kaldırdı.

İstanbul’un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan çürüyen bir ağaç, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağacı motorlu testere ile kesti.

Yapılan çalışmalar ile ağaç, araç üzerinden kaldırıldı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olay sırasında hem bölgeden geçen birinin olmaması hem aracın boş olması, büyük bir facianın önüne geçti.

Ataşehir’de çürümüş ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi VİDEO

“ZATEN ÇÜRÜMÜŞTÜ KENDİNİ ZOR TUTUYORDU”

Araçta maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinlerinden bir kişi olay anına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çürümüş ağaç kendiliğinden devrildi, zaten çürümüştü kendini zor tutuyordu. Rüzgar yoktu, aracın üzerine devrildi.” ifadelerini kullandı.