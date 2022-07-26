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    Ataşehir'de darbedilen görme engelli vatandaşa ölüm tehdidi

    Evinden çıkarak markete giren görme engelli kişi, tanımadığı şahıs tarafından dayak yedi. Saldırgan, görme engelli vatandaşa 'delik deşik edeceğim' tehditleri gönderiyor.
    • 26.07.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:00
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    Ataşehir'de darbedilen görme engelli vatandaşa ölüm tehdidi

    İstanbul Ataşehir'deki görme engelli vatandaş acımasızca darbedildi.

    Edinilen bilgiye göre, Kenan Baş isimli vatandaş, alışveriş yapmak için dışarı çıktığı esnada tanımadığı kişi tarafından market ortasında tekme tokat dayak yedi.

    Alkollü saldırgan serbest bırakıldı

    Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan tarafından aldığı darbeler sonrası yere yığılan Baş’ı, vatandaşlar araya girerek kurtarmıştı.

    Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan serbest bırakıldı.

    Ataşehir de darbedilen görme engelli vatandaşa ölüm tehdidi #1

    Görme engelli vatandaşa ölüm tehditi

    Olaydan sonra mağdur olduğunu belirten görme engelli vatandaş Kenan Baş, saldırgan şahıs tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

    Ataşehir'de darbedilen görme engelli vatandaşa ölüm tehdidi VİDEO

    "Mahkemeye çıkmadan onu delik deşik edeceğim"

    Tehditler aldığını iddia eden Kenan Baş, “Şikayetimi dile getirdiğim halde serbest kalmış. Bana saldıran şahıs, sağa sola haber bırakarak, evimin önünden insanlar geçirterek, ‘Onu öldüreceğim, mahkemeye çıkmadan onu delik deşik edeceğim’ dedirtiyor. Bugün bana yapılan yarın bir başkasına yapılabilir. Bana saldıran şahsın infaz dosyası olduğu için mahkemeye çıkmamı istemiyor.” ifadelerini kullandı.

    Ataşehir de darbedilen görme engelli vatandaşa ölüm tehdidi #2

    Ataşehir de darbedilen görme engelli vatandaşa ölüm tehdidi #3

    Ataşehir de darbedilen görme engelli vatandaşa ölüm tehdidi #4

    Ataşehir de darbedilen görme engelli vatandaşa ölüm tehdidi #5


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