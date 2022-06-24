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- Ataşehir'de devremülk satacaktı: 59 bin lira dolandırıldı
Ataşehir'de devremülk satacaktı: 59 bin lira dolandırıldı
- 24.06.2022 - 15:54
- Güncelleme : 24.06.2022 - 16:18
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti.
Hasan Y., kendisine ait devremülkü satışa sundu. Kadir K. ve Sait K., devremülke talip olduklarını belirterek görüşmek için Hasan Y.'yi ofislerine davet etti.
Telefonu aldılar, bankacılık uygulamasına girdiler
Niyetleri farklı olan şüpheliler, bir süre pazarlık ettikten sonra bir bahaneyle Hasan Y.'nin cep telefonunu alıp, mobil bankacılık hesabına girdi.
Parayı az bulup kredi başvurusu yaptılar
Hesaptaki parayı az bulan şüpheliler, mobil bankacılık üzerinden kredi başvurusunda bulundu.
Onaylanan krediyi kendi hesaplarına aktardılar
Kısa süre içinde 59 bin lira kredi onaylanarak hesaba yattı. Şüpheliler, yatan parayı kendi hesaplarına aktardıktan sonra cep telefonu geri verdi.
Şüphelilerden şikayetçi oldu
Hasan Y., kısa süre sonra bankadan gelen SMS ile dolandırıldığını anladı. Mağdur Hasan Y. polise giderek şikayetçi oldu.
İki şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
DHA'nın haberine göre; polis kısa süre içinde Kadir K. ve Sait K.'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı