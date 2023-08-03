İHA
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kaza meydana geldi.
Sabah saat 08.00 sıralarında yaşanan kazada, otomobilin sürücüsü seyir halinde olduğu sırada direksiyon başında rahatsızlandı.
Bunun üzerine aracıyla hızla kaldırıma çıktı, duvara çarparak durabildi.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.
Sağlık ekipleri ise yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Facianın eşiğinden dönüldü
Kaza esnasında kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması olabilecek bir facianın önüne geçti.
Otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.