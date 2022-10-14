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    Ataşehir'de doktorun ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı

    Kayışdağı Caddesi'ndeki ehliyetsiz olarak kullandığı kamyonetle doktor Buğra Kaan Yücebaş'ın ölümüne sebep olan A.U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
    • 14.10.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 13:02
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    Ataşehir'de doktorun ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı

    İstanbul’un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Caddesi'ndeki babasına ait dükkanın önünde sabah erken saatlerde oturan 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş kendine çarpan kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

    Buğra Kaan Yücebaş’ın hayatını kaybetmesine sebep olan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

    Ekiplerin incelemesi sonrasında ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

    "O anki korku ile olay yerinden kaçtım"

    Şüpheli A.U. hakimlikteki sorgusunda, "Patronun oğlu B.Y. bana boş kasaları hale götür dedi. 17 yaşımda olduğumu ve ehliyetimin olmadığını biliyordu. Bahsedilen kamyonete bindim. Bir müddet sonra hafif yağmur yağmaya başladı. Seyir halindeyken önüme birden kedi fırladı, direksiyonu kırdım.O esnada araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak araç durmadı ve direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Daha sonrasında yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti. O anki korku ile olay yerinden kaçtım. Durumu aileme anlattım ve emniyete gidip teslim oldum. Yaptığım eylem nedeni ile pişmanım" dedi.

    Doktoru öldüren zanlı tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği şüphelinin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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