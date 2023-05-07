Ataşehir'de düğün konvoyunda drift kamerada Ataşehir'de yolu keserek drift yapan düğün konvoyundaki aracı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

DHA

Ülke genelinde trafik magandalarının sonu gelmiyor.

Düğün, asker gönderme, sünnet töreni gibi etkinlikler için yapılan konvoylar tehlike saçıyor.

Bu anlar da sosyal medyada beğeni için paylaşılıyor.

Lastik yaktı

Son olarak İstanbul'un Ataşehir ilçesi D-100 karayolu Bostancı mevkiinde ilerleyen düğün konvoyundaki sürücü, otomobili ile trafiği yavaşlatarak drift yapmaya başladı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, drift yapan sürücü, lastik yakarak duman çıkardığı ve konvoyun trafiği yavaşlattığı görüldü.

Polis çalışma başlattı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.