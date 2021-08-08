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    Ataşehir'de durakta bekleyen otobüse, otomobil çarptı

    D-100 Karayolu'nda bir otomobil, durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı. Otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, otobüste bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 10:01
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    Ataşehir'de durakta bekleyen otobüse, otomobil çarptı

    Saat 07.00 sıralarında İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu Harem istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LY 1301 plakalı otomobil, durakta bekleyen Adem Ovacık kontrolündeki İETT otobüsüne çarptı.

    Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

    SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÇIKARILDI

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

    Ataşehir'de durakta bekleyen otobüse, otomobil çarptı VİDEO

    Ataşehir de durakta bekleyen otobüse, otomobil çarptı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Otobüste bulunan bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

    Ataşehir de durakta bekleyen otobüse, otomobil çarptı #2

    "YA UYKULUYDU YA ALKOLLÜYDÜ"

    Olayı gören bir kişi, "Otobüs burada yolcu indiriyordu. Arkadan beyaz araba geldi ama frene basmadan direk otobüse vurdu. Ya uykuluydu ya da alkollüydü diye düşünüyorum. Burada 40 dakikadır ambulans bekliyoruz. Sabah kimse de yok." dedi.

    Ataşehir de durakta bekleyen otobüse, otomobil çarptı #3

    Ataşehir de durakta bekleyen otobüse, otomobil çarptı #4

    Ataşehir de durakta bekleyen otobüse, otomobil çarptı #5

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