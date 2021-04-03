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Ataşehir'de eğlence mekanına baskın
Kapalı olması gereken eğlence mekanına baskın yapan polis, içeride bulunan 6 kişiye 18 bin 900 TL koronavirüs cezası uyguladı.
- İHA
- 03.04.2021 - 10:34
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Dursunbey Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanında parti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Eğlence mekanının önüne gelen ekipler, içeriden kimsenin kaçmaması için tüm etrafı sardı.
6 KİŞİYE 19 BİN TL CEZA
Daha sonrasında mekana baskın yapılırken, karşısında polis ekiplerini gören işletme sahibi neye uğradığını şaşırdı. Polis ekipleri mekanı arayarak eğlence partisi veren 6 kişiye rastladı.
Eğlence mekanında bulunan 6 kişiye sokağa çakma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 18 bin 900 TL para cezası yazarken işletme sahibine mekanı açık tutmadan ötürü ayrı ceza yazıldı.
Ataşehir'de kısıtlamada açık olan eğlence mekanına baskın