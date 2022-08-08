Ataşehir’de fren yerine gaza basınca aracı ile 2'nci kattan düştü

Ataşehir’de fren yerine gaza basınca aracı ile 2'nci kattan düştü

Oto tamir dükkanına gelen vatandaş, egzoz kontrolü yaparken yanlışlıkla gaza bastı ve park halindeki başka bir otomobili de sürükleyerek 2’nci kattan düştü. Yaşanan kazada sürücünün boynu kırıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde bir sürücü, 34 SY 7898 plakalı otomobilini, 3 katlı oto tamir dükkanına egzoz emisyon ölçümü yaptırmak için getirdi.

Sürücü, egzoz emisyonu yaptığı sırada gaza basınca önünde bulunan 34 DRU 575 plakalı otomobili de beraberinde sürükledi ve iki araç, 2’inci kattan aşağı düştü.

Talihsiz adam, otomobil içerisinde sıkıştı.

Sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı

Çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü otomobil içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sürücünün boynu kırıldı

Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Boynu kırılarak ağır yaralandığı öğrenilen sürücü, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre; polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Nabzı atmıyordu"



Olaya tanık olan Enes Doğan, "Ben ışıklarda karşıya geçmek için bekliyordum. Buradan gürültü geldi, adam gaza basıp aşağı düştü. Ben koşa koşa gittim, gittiğimde adamın boynu iki koltuğun arasına sıkışmıştı.

Nabzına baktım nabzı da yoktu. Diğer arkadaşlarla birlikte adamı çıkarmaya çalıştık, kapıları kırdık. Durumu ağır bayağı. Nabzı atmıyordu, kalbinden ve bileklerinden baktım. Daha sonra çıkardık kendisini, boynu kırılmıştı." dedi.



