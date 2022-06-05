Ataşehir'de, gece kulübünde bodyguard müşteriyi vurdu

Kendisini içeri almayan bodyguard ile tartışıp işletme sahibine silah çeken Murat Dinler, vurularak etkisiz hale getirildi. Dinler olay yerinde yaşamını yitirirken, bodyguard hafif yaralandı.

İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde, saat 05. 00 sıralarında silahlar patladı.

İddiaya göre gece kulübünde bodyguard olarak görev yapan Emre Yılmaz, içeri girmek isteyen Murat Dinler’i içeri almayınca sürtüşme başladı.

Dinler ve Yılmaz arasında yaşanan arbedenin ardından, Murat Dinler gece kulübüne girdi.

İşletme sahibine silah çekti, bodyguard tarafından vuruldu

DHA’nın haberine göre; işletme sahibi Nizamettin Özlü'nün yanına giden Dinler, Özlü'ye silah çekerek "Beni nasıl içeri almazsınız." dedi.

Bu sırada Dinler'in peşinden gelen bodyguard Emre Yılmaz, iddiaya göre Dinler'e peş peşe ateş etti.

Olay yerinden yaşamını yitirdi

Murat Dinler olay yerinde hayatını kaybetti. Emre Yılmaz ise Dinler'in silahından çıkan mermiyle kolundan yaralandı.

Yaşanan olayda kulüpte bulunan 4 müşteri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emre Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılırken, Murat Dinler'in cenazesi adli tıp morguna götürüldü.