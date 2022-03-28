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Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangında can pazarı

Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangında can pazarı

Elektrik direğinde çıkan yangının sıçramasıyla bir gecekondu küle döndü, içerideki aile ise tahliye edildi. Evin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.