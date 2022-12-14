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    Ataşehir'de marangoz deposu alevlere teslim oldu

    Bölgedeki marangoz deposunda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda maddi hasar oluştu.
    • 14.12.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 13:23
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    Ataşehir'de marangoz deposu alevlere teslim oldu

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde marangoz deposunda yangın çıktı.

    Öğle saatlerinde yaşanan olayda, alevler yan tarafta bulunan 3 katlı binaya da sıçradı.

    Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

    Vatandaşlar tahliye edildi

    Öte yandan polis ekipleri de sokağa şerit çekerek çevrede önlem aldı.

    Bina sakinleri de güvenle tahliye edildi.

    Ataşehir de marangoz deposu alevlere teslim oldu #1

    Can kaybı ve yaralanma olmadı

    Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürülerek kontrol altına alındı.

    Yanan depo kullanılamaz hale gelirken binada hasar oluştu.

    DHA'nın aktarımına göre; yangınla ilgili de polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

    Ataşehir de marangoz deposu alevlere teslim oldu #2

    Havadan görüntülendi

    Görgü tanığı Yaşar Karaduman, "Yangın haberini alır almaz geldik. Burada evimiz var. Marangoz var. Orada çıkmış yangın. Yaralı olup olmadığını görmedim." dedi.

    Yanan depo ile 3 katlı bina havadan görüntülendi.

    Ataşehir'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı VİDEO


    Ataşehir de marangoz deposu alevlere teslim oldu #3

    Ataşehir de marangoz deposu alevlere teslim oldu #4

    Ataşehir de marangoz deposu alevlere teslim oldu #5

    Ataşehir de marangoz deposu alevlere teslim oldu #6


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