Ataşehir'de güzellik merkezine giren hırsızlar, çalamadıklarını parçaladı

Kendisine ait güzellik merkezinden birçok eşyasının çalındığını, çalınamayanlarınsa parçalandığını söyleyen genç kadın, olayın hırsızlıktan fazla olabileceğini iddia etti.

Geçen çarşamba günü sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir'deki İçerenköy Mahallesi'nde zincir güzellik merkezlerinin bir şubesine kimliği belirsiz kişiler girdi.

Hırsız olduğu tahmin edilen kişiler, bodrum kattan 3 katlı merkeze girdi.

Şüpheliler, cilt bakım cihazları, lazer cihazı, bilgisayarlar, koltuklar ve söktükleri kamera sistemini çaldı. Spot ışıkları, klima gibi götüremedikleri birçok malzemeye ise zarar verip, kaçtılar.

"YAKLAŞIK 1,5 MİLYONLUK ZARARIM VAR"

Hırsızlık olayının şüpheli olduğunu söyleyen güzellik merkezi zincirinin sahibi Sevim Alan, "Ataşehir'de 3 katlı bir iş yerim vardı. Aktif bir işyeriydi. Orada böyle büyük bir soygun oldu. Çok ciddi zararımız var, cihazlarımız ve birçok şeyimiz vardı. Kurulu bir düzendi. Hırsızlık olayı o kadar da şüpheli bir olay. Çünkü götürebildiklerini götürüp, götüremedikleri her şeye zarar vermişler. Yaklaşık 1 buçuk milyonluk gibi bir zararımız var." dedi.

"BİR HIRSIZ AYNALARA KADAR KIRMAZ"

Polis merkezine giderek, şikayetçi olduğunu söyleyen Alan, "Geceden hazırlamışlar her şeyi. Sabah 7 sıralarında gelip, 10 dakikada her şeyi alıp, gitmişler. Alamadıklarını da kırıp, döküp, kesip gitmişlerdi. Böyle inanılmaz bir şey. Şikayetçi olduk. Şüphelendiğimiz insanlar aynı sektörden insanlar. Bir hırsızlık olsa işine yarayanları alıp çıkması lazım. Bir hırsız hiçbir zaman aynalara kadar kırmaz. Her şeyi kırıp döktüklerine göre aslında hırsızlığın biraz daha üst boyutunda bir şey. 3 katlı bir merkez ve 12 ile 18 arası güvenlik kamerası var. İçeri girenler, ilk elektrikleri kesiyorlar. Sonra bütün kameraları, kaydedeceği bilgisayarı, her şeyi alıyorlar. Hiçbir iz bırakmıyorlar." diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.