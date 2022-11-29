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    Ataşehir'de hastanedeki hastaya eziyet görüntüleri için erişim engeli talebi reddedildi

    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı kadınla alay eden personellerle ilgili hastaneye tepkiler çığ gibi büyüdü. Hastane yönetimi, erişim engeli talebinde bulundu.
    • 29.11.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 13:21
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    Ataşehir'de hastanedeki hastaya eziyet görüntüleri için erişim engeli talebi reddedildi

    İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

    Hastanenin yoğun bakım servisinde yatan bir hastaya eziyet eden personellerin videosu büyük tepki çekmişti.

    Yaşlı kadının yüzüne para atarak hakaret eden sağlık çalışanları için harekete geçildi ve iki personelin işine son verilerek adli süreç başlatıldı.

    4 tutuklu

    Olaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli de serbest bırakıldı.

    Ataşehir de hastanedeki hastaya eziyet görüntüleri için erişim engeli talebi reddedildi #1

    27 gün sonra faaliye geçti

    Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane, 27 gün sonra 3 Kasım tarihinde yeniden hasta kabulüne başladı.

    Ataşehir'de konuşamayan hastayla alay eden hastane personeli kamerada VİDEO

    Erişim engeli talep edildi

    Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından hastane ile ilgili tepki dolu paylaşımlar yapıldı.

    Bu paylaşımlar üzerine hastane yönetimi, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne erişim engeli talebinde bulundu.

    Reddedildi

    Hakimlik, yaptığı incelemede, yorumların 'ifade özgürlüğü' kapsamında olduğunu değerlendirerek erişim engeli talebini reddetti.

    Ataşehir de hastanedeki hastaya eziyet görüntüleri için erişim engeli talebi reddedildi #2

    Ataşehir de hastanedeki hastaya eziyet görüntüleri için erişim engeli talebi reddedildi #3


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