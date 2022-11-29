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Ataşehir'de hastanedeki hastaya eziyet görüntüleri için erişim engeli talebi reddedildi

Ataşehir'de hastanedeki hastaya eziyet görüntüleri için erişim engeli talebi reddedildi

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı kadınla alay eden personellerle ilgili hastaneye tepkiler çığ gibi büyüdü. Hastane yönetimi, erişim engeli talebinde bulundu.