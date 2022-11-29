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- Ataşehir'de hastanedeki hastaya eziyet görüntüleri için erişim engeli talebi reddedildi
Ataşehir'de hastanedeki hastaya eziyet görüntüleri için erişim engeli talebi reddedildi
- 29.11.2022 - 13:08
- Güncelleme : 29.11.2022 - 13:21
İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Hastanenin yoğun bakım servisinde yatan bir hastaya eziyet eden personellerin videosu büyük tepki çekmişti.
Yaşlı kadının yüzüne para atarak hakaret eden sağlık çalışanları için harekete geçildi ve iki personelin işine son verilerek adli süreç başlatıldı.
4 tutuklu
Olaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli de serbest bırakıldı.
27 gün sonra faaliye geçti
Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane, 27 gün sonra 3 Kasım tarihinde yeniden hasta kabulüne başladı.
Ataşehir'de konuşamayan hastayla alay eden hastane personeli kamerada VİDEO
Erişim engeli talep edildi
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından hastane ile ilgili tepki dolu paylaşımlar yapıldı.
Bu paylaşımlar üzerine hastane yönetimi, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne erişim engeli talebinde bulundu.
Reddedildi
Hakimlik, yaptığı incelemede, yorumların 'ifade özgürlüğü' kapsamında olduğunu değerlendirerek erişim engeli talebini reddetti.