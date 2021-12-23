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    Ataşehir'de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti

    İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün tartıştığı yolcuya bıçak çekme anı, cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
    • AA
    • 23.12.2021 - 17:03
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    Ataşehir'de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti

    İstanbul Ataşehir’de İETT'ye bağlı 34 JK 1228 plakalı özel halk otobüsünün şoförü, bir yolcuyla tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine, yerinden kalkan şoför bıçakla yolcunun üzerine yürüdü.

    O ANLARI KAYDETTİ

    Şoförün otobüsün içinde bıçakla hareket etme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

    Görüntülerde şoförün yolcuyla tartışması, bıçakla otobüsün arka tarafına hareket etmesi, yolcuya “in aşağıya” diye bağırması, bir süre sonra ise otobüsü hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

    Ataşehir'de halk otobüsü sürücüsü tartıştığı yolcuya bıçak çekti VİDEO

    POLİS İNCELEME BAŞLATTI

    Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

    Ataşehir de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti #1

    Ataşehir de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti #2

    Ataşehir de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti #3

    Ataşehir de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti #4

    Ataşehir de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti #5

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