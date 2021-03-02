Ataşehir'de iki işçi yangından böyle kurtuldu

Ataşehir'de iki işçi yangından böyle kurtuldu

Mobilya fabrikasında çıkan yangın sırasında içeride mahsur kalan iki işçi, duvardan sarktıktan sonra tabelalara tutunarak aşağıya indi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı mobilya fabrikasında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken, ekipler yerden ve merdiven aracıyla müdahalede bulundu.

MAHSUR KALAN İŞÇİLERİN KURTULMA ANI

Öte yandan 2 işçi alevlerin arasında kaldı. Panik içerisindeki işçiler binanın dış cephesine tutunup, aşağıya inerek kurtarıldı.

Yaşanan o anlar ise bölgedekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Ataşehir'de işçilerin yangından kaçışı

KONTROL ALTINA ALINDI

Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dumandna etkilenen 1 itfaite erine ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Bir çalışan ise "Üst katta çıktı, mobilya fabrikası olarak kullanıyor. İçerde kimse kalmadı. İtfaiye müdahale ediyor. " diye konuştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.