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    Ataşehir’de inşaattan düşerek hayatını kaybeten bekçiyi işçiler buldu

    İnşaatta bekçilik yapan bir vatandaş gece saatlerinde inşatın zeminine düştü. İşçiler sabah inşaata geldiklerinde bekçinin cansız bedeni ile karşılaştı.
    • 26.11.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 17:34
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    Ataşehir’de inşaattan düşerek hayatını kaybeten bekçiyi işçiler buldu

    İstanbul'un Ataşehir ilçesi, Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi üzerinde bulunan inşaatta talihsiz bir olay meydana geldi.

    2 katlı inşaatta bekçi olarak çalışan Kasım isimli kişi, gece saatlerinde inşaat ile yanındaki binanın arasında bulunan boşluğa düştü.

    Sabah saatlerinde inşaata çalışmaya gelen işçiler, bekçiyi yerde yatar halde buldu.

    Olay yerine ekipler geldi

    İnşaata gelen işçiler, bekçinin cansız bedenini bulunca yardım istedi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bekçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    İHA'nın haberine göre soy ismi henüz öğrenilemeyen bekçinin cenazesi ambulansa alınarak bir hastanenin morguna kaldırıldı.

    Ataşehir’de inşaattan düşerek hayatını kaybeten bekçiyi işçiler buldu #1

    Ataşehir’de inşaattan düşerek hayatını kaybeten bekçiyi işçiler buldu #2

    Ataşehir’de inşaattan düşerek hayatını kaybeten bekçiyi işçiler buldu #3


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