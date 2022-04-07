Ataşehir’de internetten alınan sahte deterjan, aileyi hastanelik etti

İnternet üzerinden aldığı toz deterjan sahte çıkan Evrim Görendaş’ın eşinde ve annesinde kaşınmalar meydana geldi. Hastaneden rapor alan aile, hukuki süreci başlattıklarını söyledi.

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde ikamet eden Evrim Görendaş, bilinen bir internet sitesi üzerinden çamaşır deterjanı siparişi verdi.

Adresine farklı bir markanın ürününün gönderilmesi üzerine Görendaş, bildirimde bulunduğu e-ticaret sitesinden uzun süre dönüş alamadı.

Deterjanı kullanmak zorunda kalan Görendaş’ın eşi ve annesi bir süre sonra kaşınmaya başladı.

Kaşıntılar 10 gün sürdü

Yaklaşık 10 gün boyunca kaşıntılar devam edince markayla iletişime geçen aile, ürünün sahte olduğunu öğrendi.

Ataşehir’de internetten aldıkları deterjan sahte çıkı VİDEO



“Firma tarafından üretilmediğini öğrenince şoku yaşadık”

Evrim Görendaş, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır kullandığımız bir deterjan markasını ilk defa internet üzerinden sipariş verdim. İstediğim marka farklı bir ürününü göndermişti. Bunun üzerine firmayı aradım bana geri dönüş yapacaklarını söylediler geri dönüş olmadı. Üzerine halihazırda zaten ortada bir fatura da gönderilmemişti. Ürünü kullanmak için açtığımda hiçbir şekilde kokmadığını fark ettim. Deterjan kokusu yoktu. Bunun üzerine biz şikayette bulunduk ürün incelendi raporu çıktı. Sahte olduğunu öğrendik. Firma tarafından üretilmediğini öğrenince şoku yaşadık. Tabii bu süreçte maalesef annem deterjanı kullanmıştı.





“Hukuki yönden hakkımızı arayacağız”

Bu dönemde eşimde kaşıntılar başlamıştı. Deterjanın taklit olduğu ortaya çıkınca kaşıntıların da nedeni ortaya çıktı. Konuyla ilgili doktora başvurduk raporumuzu aldık. Hukuki yönden hakkımızı arayacağız. Ailemden birinin bu şekilde duruma maruz kalması beni çok üzdü. Sadece eşim değil annemin de kaşıntıları olmuş ama bize söylememiş. Bu konunun takipçisi olacağız."





“Dizimde siyah noktalar oluşmaya başladı”

Naim Görendaş ise şu sözleri kaydetti:

“Ürünü aldıktan sonra kullandık. Ayaklarımda kaşıntılar meydana geldi. Bu süreçte doktora gittik alerjik bir durum olduğunu söylese de tam bir teşhis koyamadı. 10 gün boyunca kaşınmaya devam ettim. Dizimde siyah noktalar oluşmaya başladı.

“Resmen deterjanın birebir taklidini yapmışlar”

Bu kaşıntılar belki de ileride daha büyük sıkıntılar yaşatacak. Cilt hastalıkları meydana gelebilir. Resmen deterjanın birebir taklidini yapmışlar. Bu konuda ben ve kayınvalidem çok sıkıntı yaşadık. Bu sebeple hukuki anlamda mücadelemizi sürdüreceğiz.”