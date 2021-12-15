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- Ataşehir’de, iş yerine girip cep telefonu çaldı
Ataşehir’de, iş yerine girip cep telefonu çaldı
- DHA
- 15.12.2021 - 12:05
- Güncelleme : 15.12.2021 - 12:11
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, pazartesi günü Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen şahıs, etrafı iyice kolaçan edip tezgah üstünde bırıkalımış cep telefonunu çaldı.
Hırsızlık olayına ilişkin araştırmalar yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.
Şüphelinin, Türkmenistan uyruklu R.R.(35) isimli şahıs olduğu belirlendi. R.R., aynı gün Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı.
KAMERAYA YANSIDI
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, içeri giren şüphelinin çevresini kontrol ettikten sonra tezgah üzerindeki cep telefonunu alıp dışarı çıktığı görüldü.
Ataşehir’de, iş yerine girip cep telefonu çaldı VİDEO
SERBEST BIRAKILDI
Yakalanan şüpheli R.R., ‘Açıktan Hırsızlık’ suçundan adli makamlara sevk edilmesinin ardından serbest bırakıldı.