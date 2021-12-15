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    Ataşehir’de, iş yerine girip cep telefonu çaldı

    Bir iş yerine gelen Türkmenistan uyruklu R.R. isimli şahıs, tezgah üzerindeki cep telefonunu çaldı. R.R., polislerin güvenlik kameraları görüntülerini incelemesiyle yakalandı.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 12:11
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    Ataşehir’de, iş yerine girip cep telefonu çaldı

    İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, pazartesi günü Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen şahıs, etrafı iyice kolaçan edip tezgah üstünde bırıkalımış cep telefonunu çaldı.

    Hırsızlık olayına ilişkin araştırmalar yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

    Şüphelinin, Türkmenistan uyruklu R.R.(35) isimli şahıs olduğu belirlendi. R.R., aynı gün Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

    KAMERAYA YANSIDI

    İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, içeri giren şüphelinin çevresini kontrol ettikten sonra tezgah üzerindeki cep telefonunu alıp dışarı çıktığı görüldü.

    Ataşehir’de, iş yerine girip cep telefonu çaldı VİDEO

    SERBEST BIRAKILDI

    Yakalanan şüpheli R.R., ‘Açıktan Hırsızlık’ suçundan adli makamlara sevk edilmesinin ardından serbest bırakıldı.

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