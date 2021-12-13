Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kontrolünü kaybeden Kezban Boran, 2 otomobil, 1 motosiklet ve park halindeki kamyona çarptı. O anlar, kameraya yansıdı.

Saat 11.30 sıralarında İstanbul Ataşehir'deki Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde ara sokaktan çıkan Kezban Boran'ın kullandığı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 2 otomobile ardından 09 AEP 734 plakalı moto kuryeye çarptı.

Otomobil, bir iş yerinin önünde park halindeki kamyonete çarparak durdu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfiaye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonar ambulansla hastane kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Onur Tepeli, "Kamyonete malzeme yüklüyorduk. Bir ses geldi. Motorcuya çarptıktan sonra kamyonete çarptı." diye konuştu.

Ataşehir'deki sürücü 2 otomobil, 1 motosiklet, 1 kamyona çarptı ViDEO

KADIN SÜRÜCÜ, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı zincirleme kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan kadın sürücü polis merkezine götürüldü.





























