- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ataşehir'de kafede hırsızlık kavgası
Ataşehir'de kafede hırsızlık kavgası
Bir genç, aynı araçta seyahat ettiği sırada kendisinin eşyalarını çaldığı arkadaşıyla bir kafede buluştu. Tartışan gençler, bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı.
- İHA
- 28.01.2022 - 09:12
- Güncelleme : 28.01.2022 - 09:35
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana gelen olayda, otomobilini tamir eden genç, araçtaki arkadaşı tarafından soyuldu. Ardından 2 telefonu ve cüzdanı çalınmasıyla suçladığı arkadaşı ile bir kafede buluştu.
İşletme sahibi ise taraflar arasında arabuluculuk yaptı. Telefonları çalınan genç kafeye geldiğinde arkadaşına sarılıp masaya oturdu.
HIRSIZA TEKME TOKAT SALDIRDI
Hırsızlık gerekçesiyle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Sol tarafında bulunan ve hırsızlıkla suçladığı arkadaşına ise tokat attı. Hırsızlıkla suçlanan kişinin ağabeyi de kafeye geldi.
Öte yandan kavga eden gençlerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Ataşehir'de kafede hırsızlık kavgası ViDEO