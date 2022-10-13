Seyir halindeki kamyonet sabah saatlerinde önce taksiye ardından da kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı. Feci kazada 1 kişi can verirken, ölen kişinin doktor olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde ilerleyen 34 FTG 740 plakalı kamyonet, saat 05.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle önce yol kenarındaki taksiye ardından da kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı.

Kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralanırken, Dr. Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde can verdi.

Kamyonet şoförü kaçtı

Kazaya karışan kamyonet şoförünün de olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza da yaralanan Samet Şenelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor öldü ViDEO

Anne ve babasını bekliyordu

Kaza yerinde Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

Doktor Yücebaş'ın dükkanın önünde anne ve babasını beklerken kamyonetin çarptığı belirtildi.

Aile sinir krizi geçirdi

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yaptığı öğrenilen Yücebaş’ın ölüm haberini alan annesi, babası ve kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

DHA’nın haberine göre polis ekipleri kazayı yapan kamyonet şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.