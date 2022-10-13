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- Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor öldü
Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor öldü
- 13.10.2022 - 08:50
- Güncelleme : 13.10.2022 - 09:02
İstanbul’un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde ilerleyen 34 FTG 740 plakalı kamyonet, saat 05.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle önce yol kenarındaki taksiye ardından da kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı.
Kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralanırken, Dr. Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde can verdi.
Kamyonet şoförü kaçtı
Kazaya karışan kamyonet şoförünün de olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kaza da yaralanan Samet Şenelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor öldü ViDEO
Anne ve babasını bekliyordu
Kaza yerinde Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.
Doktor Yücebaş'ın dükkanın önünde anne ve babasını beklerken kamyonetin çarptığı belirtildi.
Aile sinir krizi geçirdi
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yaptığı öğrenilen Yücebaş’ın ölüm haberini alan annesi, babası ve kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.
DHA’nın haberine göre polis ekipleri kazayı yapan kamyonet şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.