Annesi ve kardeşi ile okuldan dönen 11 yaşındaki A.Ç.’ye, İETT eğitim otobüsü çarptı. Kaza anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, annesi ve kardeşiyle okuldan dönen 11 yaşındaki A.Ç.’ye, saat 15.45 sıralarında, İETT eğitim otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle A.Ç., yola savruldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, A.Ç’ye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaşanan kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri A.Ç.’yi ambulansa alarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Kaza nedeniyle, yol üzerindeki trafik yoğunlaştı.

Vatandaşlar, İETT otobüsünün yoldan kaldırılmamasına tepki gösterdi.

Ataşehir’de, karşıya geçen çocuğa İETT eğitim aracı çarptı VİDEO



“ANNE ŞEFKATİYLE ARABA KULLANIYORUZ BİZ”

Alkol testi yapılan İETT sürücüsünün, alkolsüz olduğu tespit edildi.

Basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren İETT sürücüsü A.K., “Anne şefkatiyle araba kullanıyoruz biz.” ifadelerini kullandı.

Kazayı gören kurye Göksel Kurtuluş, “Otobüs seyir halindeyken anne ile çocuk karşıdan karşıya geçiyordu. Otobüs çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk 3 metre savruldu, ambulans çocuğu götürdü, umarız bir şeyi yoktur.” dedi.