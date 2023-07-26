Ataşehir'de kaza! Önce direğe sonra ağaça çarptı Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü ilk olarak aydınlatma direğine, ardından da bir ağaca çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

DHA Ataşehir TEM Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, ilk olarak yol kenarında bulunan ve kullanılmayan aydınlatma direğine, ardından da ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı Hurdaya dönen otomobilde şans eseri hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.