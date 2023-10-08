Ataşehir'de komşuların zift kavgası kamerada Kapısının önüne kediler gelmesin ve kimse oturmasın diye zift döken şahısla mahalleli tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma anı kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Ataşehir'de nabızlar yükseldi. İçerenköy Mahallesi Cihan Sokak'ta meydana gelen olayda, bir mahalle sakini bahçesindeki yavru kediyi dışarı attı. Kapının önüne zift döktü Bina sakininin kimse oturmasın ve kediler gelmesin diye kapısının önüne zift ve yağ döktüğü de iddia edildi. Bunun üzerine mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine girdiler Taraflardan bazıları kapı önüne dökülen yağ ve zift nedeniyle kavga sırasında dengesini kaybederek yere düştü. O anlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)