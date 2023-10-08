İHA
İstanbul Ataşehir'de nabızlar yükseldi.
İçerenköy Mahallesi Cihan Sokak'ta meydana gelen olayda, bir mahalle sakini bahçesindeki yavru kediyi dışarı attı.
Kapının önüne zift döktü
Bina sakininin kimse oturmasın ve kediler gelmesin diye kapısının önüne zift ve yağ döktüğü de iddia edildi.
Bunun üzerine mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Birbirlerine girdiler
Taraflardan bazıları kapı önüne dökülen yağ ve zift nedeniyle kavga sırasında dengesini kaybederek yere düştü.
O anlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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