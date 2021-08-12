Ataşehir'de köpeği sopayla öldüresiye döven saldırgan hakkında karar

İstanbul Ataşehir'de civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla acımasızca dövdü. Yakalanan saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle ‘Duman’ isimli sokak köpeğini sopayla feci şekilde döverek yaralayan H.K., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheli H.K., Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Hakimlikteki sorgusunda olay günü 8 tavuğunun yerde ölmüş vaziyette olduğunu gördüğünü söyleyen şüpheli, "Tavuğu köpeğin ağzından almaya çalışırken köpek üzerime geldi. Sonrasında köpeğe vurarak tavuğu almaya çalıştım. Tavuk öldü yere düştü, köpek de kaçtı. Ben kendim hayvan beslerim. Kasten köpeği dövme gibi bir durumum söz konusu değildir. Çok pişmanım, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

Ataşehir'de civcivlerini kovalayan köpeğe saldırdı VİDEO ARŞİV



YARALADIĞI KÖPEĞİN TÜM MASRAFLARINI ÜSTLENMESİ ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebini reddederek şüpheli H.K. hakkında haftada 2 gün imza atma ve 1 yıl boyunca Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün belirleyeceği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaraladığı köpeğin tüm bakım ve masrafları ile 1 yıl boyunca mama gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması şeklinde adli kontrol kararı verildi.

100 KİLOGRAM MAMA BAĞIŞLAYACAK

Ayrıca şüpheli hakkında 15 gün içerisinde bir hayvan barınağına 100 kilogram mama yardımında bulunması şeklindeki adli kontrol hükmü uygulandı.